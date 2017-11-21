Реформа лизинга. Как автомобильная отрасль России может лишиться инвестиций

Российский автопром медленно, но верно продолжает развиваться. Этому способствуют многие факторы, включая доступный и удобный лизинг. Подробнее об этом рассказывает «Улпресса».

Хотя автомобильная промышленность в России продолжает развиваться, это происходит со скрежетом. В частности, одной из проблем автопрома является низкий спрос.

К примеру, продажи Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) в 2016 году выросли на 1%. Однако в этом году реализация автомобилей куда меньше – 33 109 машин, это на 14% меньше, чем за период в прошлом году.

На сегодня каждая третья машина реализуется с помощью лизинга. Только с помощью лизинга в 2016 году 30% договоров пришлись на ГАЗели и 14% - на УАЗы. Легкие коммерческие авто пользуются спросом в сферах малого и среднего бизнеса.

Благодаря такому спросу, руководство УАЗ разработало несколько лизинговых программ, которые привлекательны для предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Как показывает спрос, лизинг гораздо популярнее и выгоднее, чем обычный кредит. Лизинговые заявки одобряются куда быстрее, а кредиты довольно дорогие.

Для многих малых и средних компаний получение кредита очень маловероятно. Если же предпринимателю получается взять кредит, то как правило, с жесткими условиями, которые в итоге могут привести к банкротству.

Лизинг является неким «спасательным кругом». Это довольно привлекательный инструмент для малых и средних предпринимателей.

Помимо этого, с помощью лизинга улучшается и состояние автопрома. Спрос увеличивается, а автомобили становятся доступнее.

Однако в Центробанке предложили провести реформу лизинга, в конечном итоге приравнивая его по своей сути и цене к кредиту. В итоге стоимость лизинга заметно вырастет и за реформу придется платить бизнесу. Небольшие предприниматели уже не смогут приобретать автомобили для бизнеса.

Это же отразиться и на автопроме. Спрос на машины может сильно упасть, а многие компании попросту не смогут обновить парк устаревших авто. Таким образом, автопром может окунуться в глубокий кризис, а его развитие будет заторможено.

При этом последствия реформы не коснуться лишь самого Центробанка, так как он не несет ответственности за экономический рост в России, пишет «Улпресса».