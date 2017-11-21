Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Реформа лизинга. Как автомобильная отрасль России может лишиться инвестиций

Реформа лизинга. Как автомобильная отрасль России может лишиться инвестиций

Российский автопром медленно, но верно продолжает развиваться.  Этому способствуют многие факторы, включая доступный и удобный лизинг. Подробнее об этом рассказывает «Улпресса».

Хотя автомобильная промышленность в России продолжает развиваться, это происходит со скрежетом. В частности, одной из проблем автопрома является низкий спрос.

К примеру, продажи Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) в 2016 году выросли на 1%. Однако в этом году реализация автомобилей куда меньше – 33 109 машин, это на 14% меньше, чем за период в прошлом году.

На сегодня каждая третья машина реализуется с помощью лизинга. Только с помощью лизинга в 2016 году 30% договоров пришлись на ГАЗели и 14% - на УАЗы. Легкие коммерческие авто пользуются спросом в сферах малого и среднего бизнеса.

Благодаря такому спросу, руководство УАЗ разработало несколько лизинговых программ, которые привлекательны для предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Как показывает спрос, лизинг гораздо популярнее и выгоднее, чем обычный кредит. Лизинговые заявки одобряются куда быстрее, а кредиты довольно дорогие.

Для многих малых и средних компаний получение кредита очень маловероятно. Если же предпринимателю получается взять кредит, то как правило, с жесткими условиями, которые в итоге могут привести к банкротству.

Лизинг является неким «спасательным кругом». Это довольно привлекательный инструмент для малых и средних предпринимателей.

Помимо этого, с помощью лизинга улучшается и состояние автопрома. Спрос увеличивается, а автомобили становятся доступнее.

Однако в Центробанке предложили провести реформу лизинга, в конечном итоге приравнивая его по своей сути и цене к кредиту. В итоге стоимость лизинга заметно вырастет и за реформу придется платить бизнесу. Небольшие предприниматели уже не смогут приобретать автомобили для бизнеса.

Это же отразиться и на автопроме. Спрос на машины может сильно упасть, а многие компании попросту не смогут обновить парк устаревших авто. Таким образом, автопром может окунуться в глубокий кризис, а его развитие будет заторможено.

При этом последствия реформы не коснуться лишь самого Центробанка, так как он не несет ответственности за экономический рост в России, пишет «Улпресса».