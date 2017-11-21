«Ростелеком» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с инновационным и промышленным кластерами Республики Мордовия

В «Технопарке – Мордовия» состоялось торжественное подписание трехстороннего соглашения о стратегическом партнерстве между «Ростелекомом», инновационным кластером «Светотехника и оптоэлектронное приборостроение» и промышленным кластером «Волоконная оптика и оптоэлектроника» Республики Мордовия.

Документ подписали директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон, генеральный директор «Технопарк – Мордовия» Виктор Якуба и генеральный директор «Регион – 13 РУС» Андрей Зизин.

Одно из главных направлений совместной деятельности – это решение задач импортозамещения и внедрение отечественных разработок на предприятиях Республики Мордовия. Также стороны будут развивать сотрудничество в области инновационного развития для стимулирования экономического роста и повышения конкурентоспособности производимых сторонами товаров на рынке республики.

«Мы уверены, что партнерство будет способствовать взаимовыгодному и долговременному сотрудничеству в решении задач инновационного развития республики, – отмечает директор филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон. – Объединение ресурсов «Ростелекома» и двух крупнейших организаций региона позволит реализовать масштабные проекты по информатизации ключевых сфер экономики, выявлению перспективных отечественных разработок, стимулирующих создание высокотехнологичной продукции в интересах бизнеса и общества в целом».

Промышленный кластер «Волоконная оптика и оптоэлектроника» – это объединение 16 предприятий и научных организаций Мордовии, занимающихся разработкой, развитием и производством инновационных проектов в области волоконной оптики и оптоэлектроники. Он внесен в реестр Министерства промышленности и торговли Российской Федерации с целью поддержки на федеральном уровне. В состав инновационного кластера «Светотехника и оптоэлектронное приборостроение» входит 42 организации, включая производственные предприятия, инновационную инфраструктуру, научные и образовательные организации, институты развития на территории республики.