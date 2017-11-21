Акция «Дружные соседи»: получи скидку 50% на услуги «Ростелекома»

В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» стартует акция «Дружные соседи». По условиям акции, если при подключении услуги «Домашний интернет» новый абонент назовет номер лицевого счета рекомендателя (действующего абонента услуг «Ростелекома»), то они оба получают скидку 50% на свой лицевой счет. Номер лицевого счета необходимо назвать при подключении услуги в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

«Многие абоненты подключались к «Ростелекому» по совету своих родных и друзей и рекомендуют эти услуги уже своим знакомым. Это обычная практика. Мы хотим поощрить таких клиентов и за каждого подключившегося по рекомендации знакомых дарим скидку 50%», – прокомментировала Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком-Розничные системы».

Акция действует на территории всей России до 31 декабря 2017 года.

Подробная информация об акции https://rt.ru/press/news/news25624.

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ПАО «Ростелеком» — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

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ООО «Ростелеком – Розничные системы» (РРС) — дочернее предприятие ПАО «Ростелеком», созданное в целях развития и повышения эффективности собственной розничной сети компании. Проект реформирования розничной сети запущен в ноябре 2014 года. Сегодня «Ростелеком – Розничные системы» состоит из 7 макрорегиональных филиалов с головным офисом в Москве. По состоянию на сентябрь 2017 года, в РРС входит более тысячи центров продаж и обслуживания на всей территории России.

Основное направление деятельности компании — подключение и обслуживание абонентов «Ростелекома» — физических и юридических лиц, а также реализация дополнительных сервисов и услуг. Среди них: денежные переводы, погашение кредитов, продажа SIM-карт и обслуживание абонентов сотовых операторов, выдача заказов из интернет-магазинов, реализация страховых продуктов и услуг, лотерейных билетов, сложных технических товаров (мобильных телефонов, планшетов) и аксессуаров к ним.