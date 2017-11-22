За сутки в Саранске под колеса автомобилей попали 4 пешехода

В Саранске за сутки с 20 по 21 ноября под колеса автомобилей попали сразу 4 пешехода.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, первый инцидент произошел на улице Косарева, где водитель "Рено-Сандеро" наехал на женщину, переходившую дорогу по "зебре". Она отделалась ушибами.

На улице Лодыгина мужчина за рулем "Форд-Мондео" также сбил женщину. Пострадавшая получила травму головы и перелом, сейчас она находится в больнице.

В пригородном поселке Луховка пьяный водитель на "Хендай-Гетц" наехал на мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Наконец, на улице Гагарина автоледи за рулем "четырнадцатой" сбила мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. У пострадавшего - ушибы ног и головы.

Источник: gibdd.ru/r/13