Смертельное ДТП на трассе Саранск – Рузаевка: фотографии и официальная версия

Появились подробности и фотографии с места смертельного ДТП, которое произошло в Рузаевском районе. Напомним, инцидент случился на трассе Саранск – Рузаевка.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, виновником аварии стал водитель "Шевроле Лачетти", о чем гласила предварительная информация. Он выехал на полосу встречного движения, совершил касательное столкновение со "Шкодой Октавия", после чего врезался в "Форд Фокус".

От полученных травм водитель "Лачетти" скончался на месте происшествия. Водитель "Форда" и трое пассажиров с множественными травмами госпитализированы. Еще один человек получил незначительные травмы и вскоре был отпущен домой.

Источник: gibdd.ru/r/13