Менее 25% жителей Рузаевки согласны обменять сигареты на конфеты

Ученицы рузаевской школы №8 организовали оригинальную антитабачную кампанию под названием "Обменяй сигарету на конфету". Девочки из разных классов выходили на площадки у популярных торговых точек и предлагали прохожим конфеты за отказ от сигарет.

Всего девочки подошли к 232 людям, но лишь 56 из них согласились на обмен (менее 25%).

"Проблема курения и наркотиков является актуальной для нашего города", - сделали вывод волонтеры после завершения акции.

Стоит отметить, что эта акция стала первой для волонтеров школы, которые только недавно создали собственное объединение.

Источник: "Известия Мордовии".