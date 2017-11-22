Арбитры из Мордовии завоевали "серебро" в Йошкар-Оле

В Йошкар-Оле прошел традиционный турнир памяти судьи международной категории Александра Хохрякова.

За медали состязаний сражались десять команд из разных уголков ПФО. Нашу республику представляла команда, сформированная из саранских служителей футбольной Фемиды.

Дружный коллектив под руководством тренера "Мордовии-2003" Евгения Буланова в очередной раз добился успеха, завоевав серебряные награды. Также наши ребята получили личные награды. Игорь Раков был признан лучшим голкипером турнира, а вот Никита Мухин, поразивший ворота соперников десять раз, стал лучшим нападающим.

Источник: "Известия Мордовии".