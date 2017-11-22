На Мордовию может упасть огромный метеорит

Сразу пару регионов Поволжья могут стать местом падения крупнейшего метеорита.

Группа астрономов разместила в Сети специальною карту, согласно которой вся территория нашей республики находится в зоне возможного падения небесного тела.

Данные о метеорите накануне были озвучены на международной конференции в Рейкьявике. В настоящее время метеоритный поток приближается к нашей планете и максимально сблизится с Землей к декабрю.

Вес самого крупного метеора превышает 20 000 тонн. В ходе вхождения в атмосферу он может взорваться либо сгореть. Существуюет вероятность того, что поток и вовсе обойдет планету.

Источник: "Известия Мордовии".