Опубликованы фотографии с места смертельного пожара в Мордовии, который унес три жизни

МЧС Мордовии опубликовало фото с места смертельного пожара в поселке Сосновка Зубово-Полянского района. Напомним, что в результате трагедии погибла мать и двое ее детей. Еще один ребенок находится в больнице, где врачи пытаются спасти его жизнь.

Как сообщалось ранее, в населенном пункте загорелась веранда в барачном доме. На месте погибла хозяйка квартиры, а двое детей умерли в больнице.

Главе семейства удалось выжить. Позже он рассказал, что во время пожара приказал жене вывести детей на улицу. Судя по всему, женщина не успела это сделать, хотя отец семейства считал, что его близкие спасены.

Соседи рассказывают, что муж и жена ранее нередко употребляли алкоголь. В день трагедии у главы семейства был день рождения.

Источник: 13.mchs.gov.ru