Пенсионер из Саранска украл сломанный трактор в Пензенской области

Пенсионер из Саранска совершил кражу в Пензенской области. В пресс-службе МВД по региону сообщили, что в полицию пришел предприниматель и рассказал, что на территории Большевьясского лесничества исчез сломанный трактор "Т-40".

Оперативники быстро вышли на след 61-летнего жителя Саранска. Он сознался в совершении преступления.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Зубово-Полянском районе Мордовии раскрыта кража комплектующих от трактора "МТЗ-80". Оперативники задержали подозреваемого, которым оказался 47-летний мужчина.

Источник: 58.мвд.рф