Мордовия получит дополнительно 6 автомобилей "скорой помощи"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому 59 субъектов РФ получат дополнительно 262 автомобиля "скорой помощи" в 2017 году. На эти цели из бюджета выделяется 680,7 млн рублей из резервного фонда. Мордовии достанется 6 машин.

"Автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей. Это позволит ускорить процедуру заключения контрактов на поставку", - сказано в сообщении.

В начале осени стало известно, что Мордовия получит 30 школьных автобусов и 21 автомобиль "скорой помощи".