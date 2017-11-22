Жительница Рузаевки, пырнувшая ножом безработного мужа, получила условный срок

30-летней жительнице Рузаевки вынесли приговор за нанесение ножевого ранения супругу. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, преступление совершено в сентябре этого года. Тогда женщина ударила ножом 46-летнего мужчину.

Супруги выпивали в квартире, как вдруг между ними произошел скандал. Причиной конфликта стало замечание дамы по поводу того, что ее кавалеру пора найти себе работу. В пылу ссоры дама пырнула мужа, однако тут же вызвала пострадавшему "скорую".

Суд приговорил даму к 3 годам заключения условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: 13.мвд.рф