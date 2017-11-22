Михаил Бабич остался доволен темпами строительства объектов ЧМ-2018 в Мордовии

Полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич и глава Минтранса РФ Максим Соколов накануне, 21 ноября, нанесли визит в Саранск. В столице Мордовии гости обсудили вопросы подготовки объектов транспортной инфраструктуры Мордовии к футбольному ЧМ-2018.

В аэропортовом комплексе гости вместе с главой РМ Владимиром Волковым и председателем правительства РМ Владимиром Сушковым осмотрели ход строительства постоянного и временного терминалов, взлетно-посадочной полосы. Также Соколов и Бабич провели осмотр восточного обхода Саранска, а именно дорогу, которая соединит Ялгу и Ремзавод.

"Сегодня мы видим, что строительство идет по графику, настороженности, что не успеем, нет. Наоборот, сейчас уже практически можно констатировать, что Саранск получит современный аэропорт и теперь нужно сделать все, чтобы он заполнялся на намеченную проектную мощность. Что касается других объектов, то их строительство также ведется по графику", - сказал Бабич, комментируя итоги поездки.

Источник: "Известия Мордовии".