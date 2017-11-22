Рецидивист из Рузаевки пытался украсть УАЗ при помощи эвакуатора

Житель Рузаевского района обратился в полицию и сообщил, что во дворе его дома работает эвакуатор, пытающийся увезти машину его соседа. При этом работой эвакуатора командует неизвестный мужчина.

Оперативники быстро прибыли на место ЧП и задержали подозреваемого. Им оказался безработный 45-летний гражданин, ранее судимый за убийство. Задержанный рассказал, что обратил внимание на бесхозный автомобиль, который долгое время был неисправен, и решил украсть его. Рузаевец вызвал эвакуатор, убедил водителя в том, что УАЗ принадлежит ему и попытался украсть авто.

Сейчас проверяется причастность задержанного к другим аналогичным претспулениям.

Источник: 13.мвд.рф