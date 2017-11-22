Глава Минтранса РФ пообещал помочь аэропорту Саранска сохранить статус международного после ЧМ-2018

Глава Минтранса России Максим Соколов подвел итоги визита в Саранск, который состоялся 21 ноября. Одним из главных вопросов, заданных Соколову журналистами, был следующий: "Сохранит ли Саранский аэропорт после ЧМ-2018 статус международного?".

"Прежде всего этот вопрос нужно адресовать нашим авиаперевозчикам. Если такая востребованность будет, и авиакомпании готовы совершать авиарейсы за рубеж из Саранска, то мы сделаем все зависящее от Минтранса, чтобы этот статус сохранился.

В целом увиденным в аэропорту и на объездной дороге я остался доволен. Строители справились с поставленной задачей, все работы будут завершены до конца года", - сообщил Соколов.

Источник: "Известия Мордовии".