Обзор Вулкан казино: VIP клуб



Вулкан казино заботится о своих клиентах, в частности предоставляет услуги VIP клуба.

VIP клуб в казино Вулкан: услуги, оказываемые VIP клубом «Вулкана» казино:

VIP бонус – услуга, при которой участники VIP клуба онлайн-казино «Вулкан» имеют возможность получить бонус в 150 процентов без ограничения количества средств на любой депозит, превышающий 400 долларов. Вэйджер-требование на VIP бонус – 45х на сумму бонуса. Предложение действительно начиная с вступления в клуб.

Личный менеджер по поддержке клиентов поможет игроку из VIP клуба быть в курсе планируемых акций и новых бонусных предложений. Он будет об этом информировать клиента сообщениями в Skype и по электронной почте. Это возможно на всех уровнях.

Посещение мероприятий, которые организует «Вулкан» казино. Действительно на всех уровнях.

Страховка во время тестирования новых игр. При запуске новых слотов участникам VIP клуба онлайн-казино «Вулкан» обеспечивается страховка. Ее величину составляет определенный процент от количества ставок, сделанных на протяжении тестового периода. Тестовый период длится семь дней после того, как новый слот начал работу. Страховка поступает на кошелек игрока сразу за окончанием тестового периода. Эту страховку нужно отыграть с вейджером 90. Страховка предоставляется при игре на игровых автоматах. В настольных играх и в live-блоке страховка не действует. Страховка не должна превышать 500 долларов. Страховка доступна для следующих уровней: «рубин», где она составляет 10 процентов от ставок; «бриллиант» с 15 процентами от ставок, и «сапфир» – здесь страховка составляет 20 процентов от ставок.

Личные предложения промо и бонусов. Доступно только для игроков из VIP клуба онлайн казино «Вулкан».

Автоматические начисления, которые осуществляются не позднее шестидесяти минут. Возможны начиная с уровня «рубин».

Заказ товаров через интернет-магазин. Выбранный товар заказывается игроком и добавляется в магазин казино персональным менеджером, где товар можно приобрести, расплачиваясь баллами. Возможен начиная с уровня «рубин».

Бонус на депозиты по акциям. Главная особенность этого бонуса в том, что он идет сверху всех остальных бонусных предложений. Бонус составляет 10 процентов для уровня «бриллиант» и 20 процентов для «сапфира».

Возврат части проигрыша. Для «сапфировых» членов VIP клуба онлайн казино «Вулкан» возвращается пять процентов всех проигранных депозитов. Этим игрокам каждый месяц зачисляются на кошелёк пять процентов от внесенных в предыдущий месяц депозитов. Эта сумма не должна быть более 500 долларов в месяц. Эти средства – бонусные и поэтому отыгрываются с вейджером 30.

Консьерж-услуги для членов VIP клуба онлайн казино «Вулкан» предусматривают предварительный заказ билетов в кинотеатры, на концерты, авиабилетов и билетов на разные виды транспорта; заказ мест в развлекательных заведениях, гостиницах. Помощь в выборе места отдыха, организация этого отдыха тоже входит в консьерж-услуги. Также можно вызвать такси или эвакуатор. Доставка цветов стоит 1400 баллов и оплачивается со счета клиента.

Все перечисленные услуги предоставляются на территории Российской Федерации. Оказание услуги не означает оплату заказа. Чтобы оставить заявку персональному менеджеру нужно будет кодовое слово, которое вы указали при регистрации в VIP клубе онлайн казино «Вулкан».