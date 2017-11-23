Мордовская биатлонистка Ольга Подчуфарова вошла в состав сборной России на 1-й этап КМ

Биатлонистка из Мордовии Ольга Подчуфарова вошла в состав сборной России на первые этапы Кубка мира нового сезона. Кроме нее, в женскую команду вошли Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко и Светлана Миронова. Что касается мужской команды, то в нее вошли Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Александр Логинов и Матвей Елисеев.

Первый этап Кубка мира нового сезона пройдет в шведском Эстерсунде с 26 ноября по 3 декабря.

Как сообщалось в конце сентября, в Ижевске завершилось первенство России по летнему биатлону. Две представительницы Мордовии Алена Юдина и Анастасия Халиуллина были в составе сборной ПФО-1 и заняли второе место.