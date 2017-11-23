В Саранске поймали автомобильногго вора, который грелся в чужой фуре

В Саранске был задержан автомобильный вор. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, сообщение о происшествии поступило в 3 часа ночи. По имевшимся данным, на перекрестке улиц Кирова и Невского мужчина разбил боковое стекло большегруза "Мерседес" и попытался проникнуть внутрь.

Дежурный экипаж был немедленно направлен на место происшествия. Подъехав к грузовику, сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, который сидел в салоне фуры, а рядом с машиной валялись осколки стекла. Кроме того, в салоне машины был заметный беспорядок.

Мужчина не стал скрывать факт проникновения, но заявил, что просто хотел погреться. Задержанного передали полиции.

Источник: Росгвардия РМ