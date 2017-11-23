Мордовские шорт-трекисты завоевали несколько медалей на первенстве России

Спортсмены из Мордовии успешно выступили на межрегиональном первенстве России по шорт-треку в Саранске.

Участниками соревнований стали свыше 100 спортсменов из Пензы, Краснодарского края, Нижегородской, Рязанской областей, республик Чувашия, Мордовия и Татарстан.

Победители определялись в забегах на 500, 1 000 и 1 500 метров, а также в эстафете на 2 000 метров.

Наши ребята завоевали несколько медалей. Победу одержала А. Жеганова. Вторые места заняли: С. Тюленева, Р. Неверов и Д. Ситкин. Третьими стали И. Лаврентьева и Э. Супрун.

Е. Никишкину, Р. Неверову и Э. Супрун удалось выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Среди юношей отличились – Р. Неверов, М. Крылов, А. Калинин и А. Кривошеев.

Источник: "Известия Мордовии".