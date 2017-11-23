Два резидента территории опережающего развития появились в Рузаевке

На территории опережающего социально-экономического развития Рузаевки появились два первых резидента. Первый проект - создание корпусной и мягкой мебели (инициатор ООО "Прогрессе"), второй – организация предприятия по производству добавок для сельскохозяйственных животных на базе ОАО "Молоко" (инициатор – ООО "Научно-производственное объединение "Промышленная микробиология"). Оба они были официально поддержаны.

Первый заместитель полпреда Мордовии при президенте РФ Юрий Абазов посетил предприятие ООО "Прогресс" на территории бывшего завода "Висмут". В настоящее время здесь трудится около 80 человек, которые заняты в цехе по производству корпусной мебели.

Источник: "Известия Мордовии".