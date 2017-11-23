Чиновница из Мордовии избежала уголовного дела за махинации с субсидиями

В Ленинском райсуде Саранска прекращено уголовное дело в отношении чиновницы из Госкомитета Мордовии по делам молодежи. Женщину обвиняли в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе суда, осенью этого года дама попросила у девушки 130 тысяч рублей за помощь в получении субсидии на покупку квартиры по программе "Обеспечение жильем молодых семей". Просьбу чиновницы передали ее знакомые. Стоящая в очереди девушка согласилась и отдала эту сумму.

Кроме того, чиновница получила 100 тысяч еще от одной жертвы по аналогичной схеме. Однако ни первой, ни второй жертве аферы она помогать не собиралась.

В судебном заседании мошенница свою вину признала и возместила ущерб потерпевшим, после чего попросила прекратить в отношении него уголовное дело. Суд согласился и оштрафовал женщину на 50 тысяч рублей.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru