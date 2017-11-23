Житель Саранска погиб, упав в лестничный пролет с пятого этажа

47-летний уроженец Саранска погиб в подъезде собственного дома. Мужчина облокотился на лестничные перила и упал в пролет с пятого этажа, сильнейшая травма головы оказалась смертельной.

Сообщается, что погибший был инвалидом третьей группы, жил с родителями, нигде не работал, вел разгульный образ жизни.

По словам соседей погибшего, в день, когда произошла трагедия, он получил пенсию и, видимо, поспешил отметить это событие с друзьями. Напился на улице так, что до дома сам дойти не мог, но товарищи помогли подняться до квартиры на пятом этаже и оставили его у двери. А он встал на ноги и, облокотившись на поручни, провожал спускавшихся по лестнице товарищей. В какой-то момент наклонился и, потеряв равновесие, полетел вниз.

Жители многоэтажного дома обнаружили потерпевшего на первом этаже. До последнего верили, что жив, вызвали медиков, однако спасти соседа самостоятельно не сумели, так как он застрял в пролете. Понадобилось вызывать спасателей, которые извлекли уже бездыханное тело мужчины.

Источник: "Известия Мордовии".