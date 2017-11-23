Владимир Волков встретился с руководством завода "Сарансккабель"

Глава региона Владимир Волков провел рабочую встречу с руководством завода "Сарансккабель", на которой обсуждались предварительные результаты работы фирмы в этом году и планы на ближайшее будущее.

Как было установлено, год заканчивается для завода благополучно, объемы произведенной продукции увеличатся на 20% по сравнению с 2016 годом, прибыль составит 400 миллионов рублей. При этом в республиканский бюджет будет перечислено приблизительно 150 миллионов рублей налоговых платежей, в том числе 69 миллионов налога на прибыль.

Общий объем вложений в модернизацию производства за 2015-2017 годы составил приблизительно 2 миллиарда рублей.

Владимир Волков попросил отрапортовать о работе металлургического производства, запущенного в сентябре этого года. Как обнаружилось, уже в декабре новейшая производственная площадка выйдет на проектную мощность по алюминиевой катанке – это одна тысяча тонн в месяц. А в следующем году предприятие собирается произвести 15-17 тысяч тонн алюминиевой катанки и 5 тысяч тонн медной.

Источник: "Известия Мордовии".