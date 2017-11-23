Саранские студенты ответят за кражу автозапчастей

В Саранске сотрудники полиции раскрыли кражу запчастей из автомобиля в Октябрьском районе.

Сообщается, что собственник вазовской "семерки" оставил автомобиль во дворе многоэтажного дома по улице Севастопольской, а около 3:00 увидел ее отсутствие. Оказалось, что воришки утащили аккумулятор и магнитолу. Владелец автомобиля оценил ущерб на сумму 10 000 рублей.

Оперативники выяснили, что похитителями оказались 17- и 18-летний учащиеся техникума. Молодые люди, проезжая мимо, обратили внимание на припаркованный ВАЗ, которым, по их мнению, уже давно никто не пользовался. Они открыли капот и вытащили аккумулятор, а из незапертого салона забрали автомагнитолу. Все похищенное подельники намеревались позже поставить на автомобиль, который днем ранее приобрели у местного жителя.

На данный момент похищенное изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: "Известия Мордовии".