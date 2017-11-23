Наставник ВК "Сарансккабель-Мордовия": "Главная задача – занять первое место в подгруппе"

Главный тренер волейболистов "Сарансккабель-Мордовии" Виктор Матвеев подвел итоги домашних матчей в рамках первенства ЦФО среди команд первой лиги (подгруппа "Б"). По итогам тура саранская команда делит первое место с ВК "Тамбов".

"В домашнем туре нашу команду пришли поддержать очень много болельщиков, за что им большое спасибо. Как вы видите, команда претерпела некоторые изменения, в ее состав вошли два игрока из Белгорода, два из Нижнего Новгорода, один из Екатеринбурга. Сейчас 50 процентов команды составляют иногородние игроки, остальные – местные воспитанники. Первоочередная задача – занять первое место в подгруппе. Будем к этому стремиться!" – сказал Матвеев.

В следующем туре "Сарансккабель-Мордовия" встретится с ВК "Тамбов", "Кристаллом" и "Энергетиком".

Источник: "Известия Мордовии".