Житель Рузаевского района помог поймать воров, которые разбирали по частям дачу его соседа

Владелец дачного дома в Рузаевском районе помог полиции задержать двух преступников. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, мужчина обратил внимание на двух подозрительных мужчин, которые загружали металл в машину с участка его соседа.

Он разумно предположил, что незваные гости – воры, а потому позвонил хозяину дома. Тот сразу сообщил о происшествии в полицию. Оперативники подоспели вовремя и задержали обоих грабителей: 32-летнего жителя Рузаевки и 25-летнего жителя поселка Плодопитомнический. Ранее парочка уже была судима за схожие преступления.

Товарищи рассказали, что на протяжении нескольких дней подъезжали к участку, откуда грузили металлические двери, ставни, уголки и калитку. Все похищенное они сдали в пункт приема металла. Сумма ущерба составила порядка 10 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф