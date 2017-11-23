Жителей Мордовии призывают пристегнуться ремнями безопасности

Социальная интернет-кампания "Пристегнись, Россия!" стартовала по всей стране. Ее главный слоган "Я пристегнулся, пристегнись и ты!".

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Мордовии, регион-13 также стал участником данной акции, ведь с начала года в республике из-за неиспользования ремней безопасности в ДТП погибли 10 человек и 93 получили травмы.

Сотрудники ГИБДД Мордовии призывают всех присоединиться к кампании "Пристегнись, Россия!". Для этого нужно сделать фотографию или селфи в автомобиле с использованием ремней безопасности или детских удерживающих устройств и разместить снимки в любой соцсети, добавив хештег #ПристегнисьРоссия.

Источник: gibdd.ru/r/13