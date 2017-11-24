Сотрудники Росгвардии не дали сбежать наркоманке в Саранске

Вечером 21 ноября в Саранске была задержана местная жительница, у которой обнаружили наркотики. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по РМ, при патрулировании улиц в частном секторе была замечена молодая женщина, которая что-то активно искала около жилого дома.

Увидев стражей порядка, девушка попыталась сбежать, однако ее догнали и задержали. В куртке у беглянки была найдена пачка из-под сигарет с полимерным пакетом, обмотанным фольгой. Как показала проведенная экспертиза, это был наркотик.

Задержанная рассказала, что отраву весом 0,1 грамм она купила в сети Интернет, после оплаты ей были сообщены координаты "закладки" с товаром.

Источник: Росгвардия РМ