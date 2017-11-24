В Мордовии ищут без вести пропавшего беззубого мужчину

В Мордовии полиция ищет без вести пропавшего жителя села Ломаты Дубенского района Фяруза Манерова. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что мужчина 7 ноября 2017 года ушел из села Черемишево и до сей поры его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 160-174 см, худощавого телосложения, лицо овальное, лоб средний прямой, брови прямые, глаза карие, нос средний, губы тонкие прямые, волосы седые средней длины, носит усы. Полностью отсутствуют зубы.

Был одет в черную болоньевую куртку, черный шерстяной свитер с белыми вставками. На голове черная драповая фуражка, на ногах черные кроссовки.

Источник: 13.мвд.рф