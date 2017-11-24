В Саранске ЖЭК обязали выплатить 20 тысяч рублей за некачественную воду

В Ленинском районном суде Саранска вынесли решение по делу "Жилищно-эксплуатационной компании", которую обязали выплатить штраф за некачественную воду. Как сообщили в пресс-службе суда, жильцы дома №36 по улице Московская пожаловались в Роспотребнадзор на грязную и ржавую воду. Специалисты взяли пробы воды и отправили их на экспертизу.

Было установлено, что содержание железа в жидкости превышает норму в 3,3 раза. Компания ссылалась на "Саранскгорводоканал", утверждая, что это они должны нести ответственность за качество воды. Однако суд принял сторону жильцов.

В итоге за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к воде ООО оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru