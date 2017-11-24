Наставник "Юниор-Спутника": "Как можно выиграть игру без голов?"

Главный тренер "Юниор-Спутника" Сергей Орлов прокомментировал два поражения своей команды от "Мордовии" в матчах первенства ВХЛ. Поединки состоялись в Нижнем Тагиле и завершились со счетами 1:0 и 5:0 в пользу гостей. В обоих поединках ворота "Мордовии" защищал Никита Скатов, записавший себе в актив два "сухаря".

"Хочу поздравить соперника с победами. Нам противостояла хорошая, мастеровитая команда. Нам есть, чему учиться у них и делать выводы из своих ошибок. Как можно выиграть игру без голов? У меня все", - цитирует Орлова пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru