"Мордовия Арена" станет важным туристическим брендом

На прошедшей в Москве III Межрегиональной конференции по школьно-образовательному туризму представители Мордовии поделились с коллегами собственным опытом реализации федерального проекта "Живые уроки".

За последний год в Мордовии появилось свыше 60 экскурсионных маршрутов, рассчитанные на юных путешественников, по различным тематическим направлениям. Наибольшей популярностью пользуются "Живые уроки", связанные с именами скульптора С. Эрьзи и легендарного флотоводца Ф. Ушакова, этническим и природным наследием, спортивной инфраструктурой.

Причем даже в условиях жестких требований соблюдения безопасности перевозок подобные маршруты востребованы не только лишь школьниками нашей республики, однако и иных регионов Российской Федерации. Благо, организацией групповых экскурсий занимаются региональные туроператоры, обязанные учитывать различные нюансы, включая как содержательное наполнение, так и различные технические транспортные моменты. Наработки Мордовии в сфере детского туризма вызвали широкий интерес участников конференции из иных регионов.

Отдельно были презентованы "Футбольные уроки", которые проводятся для подростков и воспитанников детских домов Саранска и районов республики накануне предстоящего ЧМ-2018.

По замыслу организаторов, подобные уроки будут увлекательны и уже после проведения матчей ЧМ-2018, в том числе для туристов из разных регионов и государств, так как одним из основных объектов экскурсионной программы будет стадион "Мордовия Арена".

Источник: "Известия Мордовии".