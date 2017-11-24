В Мордовии обсудили подготовку к пожароопасному периоду 2018 года

На протяжении пожароопасного сезона 2017 года в Мордовии произошло 6 лесных пожаров.

О данном проинформировал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Юрий Медянкин в процессе селекторного совещания под председательством заместителя председателя правительства РФ Александра Хлопонина.

По его словам, в общей сложности выгорело 15,8 га, в том числе на наиболее охраняемых заповедных территориях. Так, в национальном парке "Смольный" случился один лесной пожар на площади 0,12 га. Все пожары ликвидированы в день выявления.

По итогам совещания был поставлен ряд задач по подготовке к пожароопасному периоду 2018 года.

Источник: "Известия Мордовии".