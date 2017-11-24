В Саранске обсудили строительство объектов в ЖК "Юбилейный"

В Мордовии в Доме Республики состоялось рабочее совещание под председательством Владимира Волкова. Оно было посвящено вопросам строительства объектов в ЖК "Юбилейный".

Глава республики подчеркнул, что сейчас, на завершающем этапе строительства, необходимо максимально четкое взаимодействие и координация работ между всеми участниками процесса.

В ходе детального обсуждения по каждому из строящихся объектов были даны необходимые поручения, связанные с доукомплектованием строительных бригад, актуализацией рабочих графиков, синхронизацией работ между подрядными организациями.

Речь, в частности, шла и о строительстве ГЖК "Тавла". Комплекс находится вблизи от стадиона "Мордовия Арена", а после проведения футбольного ЧМ-2018 гостиничные номера будут отданы под жилье. Значительная часть квартир будет реализована по социальным жилищным программам.

Источник: e-mordovia.ru