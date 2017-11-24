В Республиканском госархиве открылась выставка имени Григория Меркушкина

К 100-летию со дня рождения научного работника, педагога, писателя и талантливого организатора Григория Меркушкина Центральный госархив РМ подготовил выставку "Жизнь во имя народа".

Выставка документов и фото рассказывает о его жизни, о сиротском детстве и учебе. О его активной общественной комсомольской и педагогической деятельности. О срочной службе в Красной Армии и боевом пути во время Великой Отечественной войны. Кроме того, имеющиеся документы позволяют оценить весомый вклад Григория Меркушкина в формирование и укрепление просвещения, системы общего и высшего образования в регионе.

Владимир Чибиркин, побывавший на выставке в день ее открытия не как Председатель Государственного Собрания Мордовии, а как человек, которому посчастливилось общаться с Г. Я. Меркушкиным, отметил его высокие личностные качества.

Отметим, что сегодня, 24 ноября, выставка "Жизнь во имя народа" будет показана в Русском драмтеаре РМ, где пройдут торжества, посвященные вековому юбилею Григория Меркушкина.

Источник: "Известия Мордовии".