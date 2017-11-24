У "Мерседеса" оторвало всю переднюю часть после ДТП с деревом в Саранске

Накануне, 23 ноября, в Саранске произошло серьезное ДТП. На Юго-Западном шоссе иномарка "Мерседес" вылетела с трассы и протаранила дерево.

Фотографии с места трагедии выложили в группу "Привет, сейчас, Саранск" во "ВКонтакте" очевидцы. На кадрах видно, что автомобиль получил сильные механические повреждения, в частности, у иномарки оторвало переднюю часть.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением в условиях скользкой дороги. Информации о пострадавших пока что нет.

Все подробности аварии установят сотрудники ГИБДД.

Источник: Соцсети