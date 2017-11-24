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Школьники из Чамзинского района отправились "В страну невыученных уроков"

Школьники из Чамзинского района отправились "В страну невыученных уроков"

Учащиеся Апраксинской школы Чамзинского района при поддержке учителя истории Татьяной Пустышкиной придумали и поставили оригинальный спектакль "В стране невыученных уроков". Ребята из 7-го и 10-го классов отлично справились со своей задачей, поведав зрителям историю о мальчике Егоре, роль которого исполнил семиклассник Антон Клинов.

По сценарию, Егор попал в страну невыученных уроков и встретил на своем пути Александра Невского, Ивана Грозного, Чингисхана, Екатерину II. Исторические персонажи предлагают Егору решить задачи по истории, исправить свои ошибки и получить ключ, необходимый, чтобы вернуться домой. В итоге Егор преодолевает все испытания и понимает, насколько важно учить и знать историю.

Источник: "Известия Мордовии".