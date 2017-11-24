Житель Мордовии, загубивший сосен на 200 тысяч, получил условный срок

Уроженец Темниковского района Мордовии приговорен к одному году заключения условно с испытательным сроком на 1,5 года. Такое наказание он понес за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, летом этого года гражданин, не имея документов на заготовку древесины, вырубил 20 сосен объемом 12,75 кубических метров. Для работ он нанял мужчин, которым соврал, что у него имеются все необходимые разрешения. Работники не удосужились проверить бумаги и просто выполняли приказы. В итоге они нанесли природе ущерб в 200 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф