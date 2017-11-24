В Мордовии от ВИЧ-инфекции скончались 34 человека

За 10 месяцев 2017 года в Мордовии выявлено 173 случая ВИЧ-инфекции. 160 зараженных – жители региона-13.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, показатель заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 37,4%. Наибольшее количество больных, 83 человека, проживают в Саранске. В Рузаевском районе зарегистрировано 18 человек, в Чамзинском - 8, в Зубово-Полянском, Атяшевском и Ковылкинском районах - по 7.

Большую часть зараженных, 63%, составляют мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Зафиксировано три случая заражения детей. Одному ребенку еще не исполнилось и семи лет.

От ВИЧ-инфекции скончались 34 человека, семерым из них был выставлен диагноз СПИД.

Источник: Роспотребнадзор по РМ