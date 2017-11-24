Прокурор Мордовии проинспектировал женскую исправительную колонию №2

Прокурор Мордовии Александр Филимонов посетил колонию №2, в которой отбывают наказание прежде судимые женщины.

Сообщается, что Филимонов ознакомился с условиями содержания осужденных: посетил жилые здания отрядов, столовую, медицинскую часть, швейный цех. Прокурор вдобавок проверил условия проживания детей в Доме ребенка, находящегося на территории учреждения.

В процессе проверки претензий и заявлений по условиям содержания, медицинского обслуживания, от осужденных не поступило.

В завершение визита произошла встреча с начальником УФСИН России по РМ Леонидом Мустайкиным, в процессе которой обсуждались вопросы исполнения режимных требований, надлежащего материально-бытового, медицинского и коммунального обеспечения осужденных, привлечения их к труду.

Источник: "Известия Мордовии".