В Ковылкинском районе недостаток автобусов

Жители Ковылкинского района республики сообщают о транспортном коллапсе. Люди жалуются на недостаток автобусов.

По словам жителей Троицка, находящегося в 10 км от Ковылкино, им приходится отдавать 250 рублей за такси до города и столько же, чтобы вернуться домой.

В 35 км от Ковылкино находится село Рыбкино, тамошним жителям только лишь за одну поездку частному извозчику нужно выложить 600 рублей. Не курсирует автобус и по городским маршрутам.

Как оказалось, у занимавшегося перевозкой людей предприятия проблемы. Организацией заинтересовались правоохранительные органы. По этой причине отменены все рейсы по всем маршрутам как в городе, так и в районе.

Руководство районной администрации предпринимает необходимые меры, для того чтобы снять напряжение с пассажирским блок-аутом. Объявлен открытый конкурс на право получения свидетельства об организации и реализации пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования на территории Ковылкинского района. По его итогам определится перевозчик.

Источник: "Известия Мордовии".