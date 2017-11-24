Жительница Саранска выдала полицейским винтовку 1925 года выпуска

Жители Мордовии продолжают разоружаться.

Так, уроженка Саранска по собственной воле выдала хранителям порядка мелкокалиберную винтовку калибра 5,4 мм 1925 года выпуска, 50 патронов калибра 5,6 мм; 16 мм и 12 мм, а также банку с охотничьим порохом. По ее словам, орудие и боеприпасы принадлежали ее покойному супругу.

Отметим, что за 2017 год в рамках акции "Оружие – 2017" в Мордовии выдано 17 единиц вооружения (среди них: одна винтовка, 3 пистолета, 4 ружья, одна граната, 2 газовых пистолета и 2 обреза) и 377 патронов.

Правоохранители напоминают, что добровольная выдача орудия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности.

Источник: 13.мвд.рф