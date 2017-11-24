Выбор резины для грузовой машины: особенности и подводные камни

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тип резиновой смеси;

рисунок протектора;

диаметр колеса.

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«ShinaDiski»: лучший выбор для украинского водителя

Я проверил, соответствуют ли заявленные характеристики в описании действительным показателям. В реальности шины не подвели, оказавшись прочными и стойкими. Маневренность машины значительно улучшилась, управлять ходом стало проще.

Так как я заказывал зимнюю резину, мне было важно, чтобы она была толстой и с шипами. Мне предложили на выбор десятки вариантов, полностью совпадающие с моими потребностями. Шины, которые я купил, имеют грузоподъемность, гарантированную производителем. Они не только выполняют все необходимые функции, но и придают машине современный вид.

Не слишком разбираясь в качестве колес, я был рад узнать от консультанта много нужной информации по эксплуатации резины. С помощью калькуляции шин по диаметру колесного диска, мы подобрали оптимальный вариант, который не разочаровал в носке.

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Сергей Малышев