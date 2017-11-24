Чем недовольны владельцы фитнес часов Fitbit Ionic

За последний год позиции американской компании Fitbit, одного из лидеров в выпуске фитнес-браслетов https://ismartwatch.ru/3471-top-fitnes-brasletov-2017-god, сильно пошатнулись, . Не секрет, что компания делала большую ставку на свои первые смарт-часы Ionic, которые стали первыми «полноценными» умными часами компании. Чтобы выпустить их, Fitbit пошла на приобретение целой серии других компаний — в первую очередь Pebble, а также Vector Watch и Coin.

Внешний вид и функции

Внешний вид Fitbit Ionic и вправду напоминает модели Pebble, в частности, часы двухлетней давности Pebble Time. Конечно, дизайн чуть переделан и экран в выключенном состоянии смотрится модно, безрамочно. Диагональ прямоугольного экрана составляет 1,42 дюйма, яркость — 1000 нит, разрешение непривычное — 348*250. Поскольку в часах используется собственная операционная система, сравнивать параметры железа с конкурентами на Android Wear не получится. Но стоит отметить, что набор беспроводных модулей здесь почти максимальный - Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 и NFC. Для последнего компания даже разработала собственную систему Fitbit Pay, совместимую с современными беспроводными терминалами.

Свободное место на накопителе составит примерно 2.5 ГБ и может использоваться как для сторонних приложений, так и, скажем, для музыки. Часы совместимы с Bluetooth-наушниками (правда, без поддержки aptX, что ограничивает качество музыки). Операционная система, скорее всего, останется эксклюзивной для Fitbit, но сторонние приложения на ней поддерживаться будут.

На чём разработчики не стали экономить, так это на фитнес функциях.

В часах есть:

собственный приёмник GPS

пульсометр сделанный по технологии PurePulse

датчик насыщения крови кислородом

Корпус также выполнен на славу: он не только эстетично смотрится (насколько это возможно при прямоугольном дисплее), но и поддерживает замену браслетов.

В теории всё выглядит очень здорово и даже оправдывает цену в 300 долларов: всё-таки заметно дешевле, чем Apple Watch. Возможно, на это сравнение во многом и рассчитывали в компании, выводя часы на рынок. Ведь современные пользователи готовы мириться с ограниченными функциями только в самых бюджетных устройствах. А от носимого гаджета дороже 150 долларов уже хочется самостоятельной работы с Интернетом, музыкой и т. д.

Что же не так?

Однако на практике первые покупатели Fitbit Ionic уже успели ощутить разницу между гладкой бумагой и шероховатой реальностью. Получив часы, счастливчики успевают очароваться, а многие и разочароваться. Наиболее частая проблема, которую отмечают пользователи — сложность в синхронизации данных со смартфонами, причём на разных ОС. Не все могут использовать часы как автономный плейер. Ещё одну проблему Fitbit может и не принимать на свой счёт, но сделать с ней что-то придётся: плохо работает сопряжение с новой iOS 11. С Android всё не так печально, но, поскольку устройства на этой ОС очень разнообразны, лучше перед покупкой убедиться, что ваш смартфон находится в списке поддерживаемых моделей.

Можно ли сказать, что первый блин комом? Рановато для таких выводов. В мире хайтека успехи часто начинаются с провалов. Вспомните, с каким скрипом запускался первый iPhone, и только третья редакция iOS сделала из него любимый смартфон человечества. Бывали подобные ситуации и у Samsung, и у Amazon, но они выходили из затруднений. С другой стороны, провалов в истории тоже хватает — взять бесславный конец той же Pebble, поглощённой Fitbit.



Как отразится выход Ionic на делах Fitbit, пока не ясно - компания не дает прогнозов относительно объемов продаж своих первых смарт-часов. Аналитик IDC Рамон Лламас (Ramon Llamas) полагает, что Ionic - это только начало, и что Fitbit продолжит работу над "умными" часами.