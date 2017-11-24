Несколько правил безопасной покупки дома

Вы решили купить дом за городом или в городской черте или обменять его на квартиру. Если вы не юрист и не обладаете опытом подобных сделок, то всегда существует риск стать жертвой обмана. Не будем утрировать ситуацию – случаев прямого обмана и афер на рынке недвижимости не так и много, но они есть и лучше знать, как не попасться на удочку мошенникам.

Главные действия

Рекомендаций, как безопасно купить дом, на сайтах и в специальных изданиях можно найти много. Часть из них действительно написана профессионалами, к ним непременно нужно прислушаться. Значительное количество материалов предназначено для улучшения имиджа компании, остальные – рассказы о том, как тем или иным образом покупатель ошибся. Последних, обычно, в процентном отношении, меньше всех. Это говорит о том, что случаи мошенничества, все-таки, довольно редкие.

Что необходимо сделать при покупке дома:

глубокую экспертизу документов;

проверить техническое состояние дома;

сравнить цены на похожие дома в вашем и соседних регионах.

Как видно из короткого перечня, большинство действий без привлечения специалистов выполнить сложно, поэтому главный совет:

Найдите риэлтерскую контору, пользующуюся хорошей репутацией, и доверьте всю работу им. Поверьте, комиссионные с лихвой перекроют ваши возможные будущие затраты и полностью исключат риски при покупке дома с земельным участком или без него.

Вы решили искать дом сами

В этом случае остановитесь на предложениях первичного жилья. В большинстве случаев такие дома не отягощены специфической «биографией». Но обязательно проверьте наличие:

учредительных документов;

лицензий;

разрешений на строительство;

проектной документации (с привязкой к конкретному объекту);

документов на землю;

платежек и другой финансовой документации.

Также у застройщика должен быть документ, свидетельствующий о том, что госкомиссия приняла объект. Обратите внимание на проектную документацию относительно коммуникаций. Во многих случаях они могут быть еще на стадии завершения в строительном плане, но в документальном – все должно быть завершено, даже потребуйте подтверждения конкретных сроков подключения к магистральным сетям города или поселка.

Юридическая экспертиза

Одно из главных действий. Все документы застройщика должны быть проверены профессиональными юристами на предмет надлежащего оформления, наличия кредитов и других финансовых обязательств, залогов, договоров дарения или завещаний.

На вторичном рынке объем действий увеличивается многократно, как и в случае, если вы решили выбирать обмен квартиры на дом. История реальных сделок показывает, что услуги специалистов здесь необходимы в любом случае. Малейшее несоответствие документов может привести к напрасной потере денег на дальнейшие судебные разбирательства, а то и потере права собственности на купленный дом. Также грамотные риелторы смогут квалифицированно поторговаться и снизить итоговую цену настолько, что даже с учетом комиссионных вы останетесь в выигрыше.