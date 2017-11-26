Зимой в Саранске можно будет покататься на 25 ледовых катках

Приближающейся зимой в Саранске будет работать 25 катков. Об этом сообщили в управлении по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике.

Работы по созданию катков уже идут полным ходом. Наряду с традиционными и любимыми площадками на площади Тысячелетия, площади по ул. Коваленко, а также в лесопарковых зонах всех районов Саранска, новый каток будет залит на территории лагеря "Солнечная Мордовия" в Макаровке.

Стоит также добавить, что ожидаемого катка в "Экопарке на Моховой" не будет. Специалисты пришли к выводу, что болотистая местность, которая превалирует здесь, не может быть использована под каток. Следующим летом в парке положат асфальт. В теплое время года эта площадка будет использоваться для игры в баскетбол и волейбол, а зимой здесь зальют каток.

Источник: "Известия Мордовии".