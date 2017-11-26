В Мордовии юноша ушел из магазина в ворованной куртке

В одном из саранских магазинов была совершена кража верхней одежды. Инцидент произошел 22 ноября.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, юноша выбрал куртку, надел ее прямо в примерочной поверх своей верхней одежды и покинул магазин. На беду вора, он попал на камеры видеонаблюдения

Полицейские установили автомобиль злоумышленника, отследили его передвижение, после чего установили место жительства и личность подозреваемого. Вором оказался 19-летний житель Старошайговского района. В настоящее время похищенное изъято.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 13.мвд.рф