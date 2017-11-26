"Минирование" мэрии в Саранске: подробности

В минувшую пятницу, 24 ноября, в полицию поступило сообщение, что в саранской мэрии заложена бомба. Информация прошла в середине дня, примерно в 15:00 мск.

Позже выяснилось, что звонивший пообещал взорвать здание около 16:00 дистанционным способом. Соответствующее сообщение с угрозой поступило на электронную почту одному из руководителей отдела горадминистрации.

На место ЧП прибыли сотрудники спецслужб. Из здания были эвакуированы около 100 человек. Территорию оцепили для работы кинологов с собаками.

Впрочем, сообщение о минировании оказалось ложным, и в 16:25 оцепление было снято, а сотрудники вернулись на свои рабочие места.

Источник: "Известия Мордовии".