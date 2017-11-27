Саранские "Росичи" выступят в Республиканском Дворце культуры

Театр песни "Росичи" не перестает радовать публику различными музыкальными представлениями.

Оригинальная сценическая подача разнохарактерных и разножанровых произведений – фольклорных и написанных современными авторами специально для этой группы – неизменно находит отклик публики, где бы не выступали саранские "Росичи".

А география их гастрольных маршрутов крайне обширна. Только лишь за последние 3 месяца они объехали Нижегородскую, Оренбургскую, Московскую, Самарскую области, давали концерты в районах и столице родной республики, на Дне города в Москве и презентации Мордовии на Всероссийской выставке "Золотая осень-2017".

И по доброй традиции в подарок жителям и гостям Саранска под занавес уходящего года артисты Театра песни преподносят новейшую концертную программу. Поклонники "Росичей" увидят и услышат ее в Республиканском Дворце культуры в пятницу, 1 декабря.

Источник: "Известия Мордовии".