В Саранске ученица 4-го класса самостоятельно собрала телескоп

У ученицы 4-го класса лицея №7 г. Саранска Валерии Куриной любимая игрушка – телескоп.

Причем, он ей интересен не только лишь тем, что в него можно увидеть далекие планеты, однако и потому, что она сама приложила руку к его созданию. Конечно, во многом ей помогал дедушка-физик. Однако Лера и сама уже неплохо понимает в строении оптики.

По словам 10-летней Валерии, собрать телескоп – это очень легко. Необходимы хотя бы две линзы, однако у нее их три, большая труба и окуляр, который она взяла из поломанного микроскопа, а крепления сделал дедушка. С балкона она видела Марс и Луну во всех мелочах, Сатурн и Нептун - он очень красивый.

Источник: "Известия Мордовии".